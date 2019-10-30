ОАО РЖД снизит тариф для металлургического лома

В рамках инициативы по выравниванию тарифов для металлургических грузов монополия переведет лом из третьего (наиболее дорогого) тарифного класса во второй. Об этом сообщил начальник департамента методологии тарифообразования, экспертизы, анализа и применения тарифов в области грузовых и пассажирских перевозок ОАО РЖД Владимир Варгунин на дебатах с грузоотправителями в рамках форума «PRO//Движение.1520» в Сочи. Это делается для того, чтобы цена перевозки металлургического сырья выросла, а конечного продукта — упала (см. “Ъ” от 29 мая), ОАО РЖД намерено совершить этот переход с 2026 года или ранее по договоренности с рынком.

Господин Варгунин объявил о намерении перевести лом во второй тарифный класс в ответ на ироничный комментарий вице-президента НЛМК по логистике Сергея Лихарева. «Следуя логике о том, что тарифный класс должен быть тем выше, чем больше добавленная стоимость и передел, и предложению о том, что лом металлургический должен оставаться в третьем классе, согласны ли вы с тем, что в понимании ОАО РЖД наиболее высокими переделами, вносящими наибольшую добавленную стоимость, являются технологии ломания и ржавления?» — спросил господин Лихарев. На что господин Варгунин ему ответил, что в финальной версии предложений ОАО РЖД, направленных в том числе в его Совет потребителей, лом перенесен во второй тарифный класс.

Наталья Скорлыгина