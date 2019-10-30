Общественное движение Захара Прилепина «За Правду» может получить поддержку нижегородцев

Созданное Захаром Прилепиным общественное движение «За Правду» может оказаться востребованным в стране, занять свою нишу в общественной жизни и в политике, а в Нижнем Новгороде получить особенно значительную поддержку.

Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал политолог, доктор исторических наук Артем Фоменков. По словам эксперта, сегодня в нашей политику не хватает конкурентности.

В Нижнем Новгороде общественное движение «За Правду» и будущая партия, возможность создания которой не исключает Захар Прилепин, могут получить особенно высокую поддержку, поскольку сам Прилепин по-прежнему воспринимается нижегородцами, как земляк, активно участвует в общественной жизни региона, часто приезжает в Нижний Новгород, регулярно комментирует на своих страничках в социальных сетях нижегородские события. В этой связи Артем Фоменков напоминает, что СПС получал в Нижнем Новгороде в конце 1990-х большее число голосов, поскольку лидеры этой политической партии Сергей Кириенко и Борис Немцов воспринимались, как нижегородцы.

Напомним, что писатель и общественный деятель Захар Прилепин заявил о создании общественного движения «За Правду». Он также не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году, и не отрицал, что у него есть мысли о собственной партии, оговорившись, что это не вопрос сегодняшнего дня.