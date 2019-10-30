Посольства Израиля закрылись по всему миру из-за конфликта дипломатов с Минфином

Дипломатические представительства Израиля закрылись по всему миру с 30 октября, говорится в сообщении посольства страны в Москве в Facebook. Причиной этому стало сокращение Минфином расходов на их содержание. Диппредставительство в Санкт-Петербурге также закрыто.

«В связи с решением Министерства финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфина 21 июля 2019 года договоренности и обязать посланников Государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть посольство»,— говорится в сообщении диппредставительства. Посольства закрылись в 1:00 по израильскому времени (0:00 мск).

«На этот шаг МИД вынудил Минфин»,— сказали “Ъ” в пресс-службе посольства Израиля в Москве. Дипломаты подчеркнули, что закрытие представительств «несомненно наносит урон ежедневной работе, гражданам, заинтересованным в услугах посольств и консульств». Сколько продлится забастовка, пока неизвестно.

Сообщения с тем же содержанием появились и на страницах посольств Израиля в других странах (Германия, США, Франция, Индия, Украина, Австралия).

По информации местного издания Times of Israel, речь идет о договоренностях, связанных с выплатами сотрудникам диппредставительств. Средства покрывают большой спектр расходов: от проведения различных мероприятий в посольской резиденции до передвижения на транспорте. Казначейство, в частности, посчитало, что нужно изменять метод возмещения этих средств, а также налогообложения. Программа начнет работу задним числом. В связи с этим сотрудникам консульств и посольств придется погасить «тысячи долларов задолженностей».

Кроме того, Times of Israel сообщило, что израильские дипломаты и атташе давно жалуются на низкие зарплаты. Раз в несколько лет они устраивают забастовки. Издание напомнило, что в январе 2011 года дипломаты сорвали визит в Израиль Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента России. Тогда дипломаты также пытались добиться повышения заработной платы и улучшения условий труда.

После срыва визита господина Медведева “Ъ” отмечал, что главным требованием, которое выдвинул профсоюз работников МИД Израиля, стало повышение зарплат, которые фактически не менялись последние 17 лет. Как пояснял тогда "Ъ" пресс-атташе посольства Израиля в Москве Алекс Гольдман-Шайман, сотрудники силовых структур, например Министерства обороны, получают в среднем на 50% больше, чем работники внешнеполитического ведомства.

Отметим, что после забастовок в 2011 году профсоюз работников МИД Израиля договорился с Министерством финансов о повышении заработной платы и компенсационных выплат для 900 сотрудников МИДа — дипломатов и административного персонала.

Алина Чупанова, Марианна Беленькая