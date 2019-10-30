В кабинете замглавы госкомстроя Башкирии Артема Ковшова прошел обыск

Как стало известно "Ъ-Уфа", сегодня утром в кабинете заместителя руководителя госкомитета по строительству и архитектуре Артема Ковшова прошел обыск. Информированный источник "Ъ-Уфа" эту информацию подтвердил. Официальных заявлений не поступало. Мобильный телефон Артема Ковшова недоступен.

По данным портала «Проуфу», обыск может быть связан с результатами проверки Контрольно-счетной палаты Башкирии, которая в мае провела проверку эффективности расходования средств, направленных на реновацию санатория «Юбилейный» в Евпатории. Учредителями «Юбилейного» являются башкирские санатории «Янган-Тау» и «Красноусольский». Ревизоры КСП выявили «неэффективное и нерезультативное расходование средств, выделенных на развитие санатория, на общую сумму 475,4 млн руб. Глава палаты Константин Шагимуратов сообщил"Ъ-Уфа", что в августе результаты ревизии были переданы в СК.

Олег Вахитов