В Нижнекамске 460 метров дороги построят за 120 млн рублей

Строительство 460 м дороги по проспекту Мира до пересечения с улицей Корабельная в Нижнекамске обойдется в 120 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Согласно документу, дорога должна быть построена к 5 октября 2020 года. При этом победитель тендера должен самостоятельно выполнить не менее 25% от цены госконтракта без привлечения других лиц. Деньги на строительство выделят из республиканского бюджета.

Также в документе указано, что гарантия на верхний и нижний слои асфальта должна составлять пять лет, на водопропускную трубу и дождевую канализацию — шесть лет. Если во время гарантийной эксплуатации объекта обнаружат дефекты, вызванные результатом выполненных работ, подрядчик обязан их устранить за свой счет. В этом случае гарантия продлевается на время устранения дефектов.

"Ъ-Казань"