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ММК продолжает модернизацию доменного цеха

За последние годы на Магнитогорском металлургическом комбинате была проведена реконструкция литейных дворов четырех доменных печей, что значительно сократило выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Магнитогорска. Об этом рассказал ведущий специалист технологической группы доменного цеха ПАО «ММК» Виталий Бегинюк, выступая на завершившейся в Магнитогорске конференции «Наилучшие доступные технологии в доменном производстве».


Модернизация литейных дворов доменных печей Магнитки началась в 2013 году с реконструкции доменной печи №6. На этой печи впервые на комбинате была организована система закрытых желобов и система аспирации литейного двора. Также впервые установлено гидравлическое оборудование для закрытия (пушка) и вскрытия (бурмашина с перфоратором) чугунной лётки. Для подъема крышек над желобами установлен манипулятор. Основными элементами системы аспирации являются мощный электрофильтр с эффективностью очистки 98-99% и две тягодутьевые машины с производительностью по воздуху 800 тыс.м/час. Начальная запыленность составляла 2500 мг/нм, остаточная – менее 50 мг/нм, запыленность в рабочей зоне – менее 6 мг/нм. Модернизация литейного двора на только значительно сократила выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, но и улучшила условия труда горновых.

В 2016-2017 в ходе капитальных ремонтов были реконструированы литейные дворы доменных печей № 9 и 10. Здесь также были организованы системы закрытых желобов с аспирацией литейных дворов и шихтоподачи и установлено гидравлическое оборудование литейного двора (машины вскрытия, закрытия леток и манипулятор). Аналогичная реконструкция литейного была проведена в 2018 году в ходе капитального ремонта I разряда доменной печи №1. Помимо этого, на первой домне было решено изменить конструктивную особенность системы охлаждения печи. Вместо плитовых вертикальных чугунных холодильников в районе заплечиков и фурменной зоны были установлены медные горизонтальные холодильники.

В соответствии с программой капитальных ремонтов в 2020 году ММК приступит к реконструкции доменной печи № 2. Здесь также будет модернизировано охлаждение с установкой системы с горизонтальными охлаждающими элементами. Помимо этого, будет проведена реконструкция литейных дворов. Основное технологическое оборудование для выпуска чугуна и шлака планируется заменить на современные гидравлические горновые машины. Изменения затронут и главные горновые желоба, которые будут иметь конвективное охлаждение и увеличатся в размерах, что позволит улучшить разделение чугуна и шлака. Футеровка транспортных желобов будет выполнена из огнеупорного бетона. Кроме того, желоба будут оборудованы укрытиями с устройством аспирации. Благодаря аспирационной установке производительностью 850 тыс. кубометров в час существенно снизится нагрузка на окружающую среду.

Прорывным для доменного производства ММК станет строительство комплекса новой доменной печи №11 с рабочим объемом 3800 м и производительностью 3,7 млн тонн чугуна в год. Эта пучь, пуск которой намечен на 2024 год, будет построена в соответствии с наилучшими доступными технологиями. На ней будет предусмотрена система аспирации литейных дворов и подбункерных помещений производительностью 2 млн м/ч и остаточной запыленностью 10 мг/м3. Также будут установлены системы очистки доменного газа и придоменной грануляции шлака. Печь будет оснащена локальным оборотным циклом водоснабжения. Будет построена утилизационная паровоздуходувная электростанция. Предусмотрена возможность применения технологии вдувания пылеугольного топлива. Запуск в эксплуатацию новой доменной печи позволит вывести из работы три действующих доменных печи и достигнуть сокращения выбросов в атмосферу на 6,6 тыс. тонн.

В докладе представителя ММК нашла отражение и тема применения в доменном производстве комбината агломерата с недавно вошедшей в эксплуатацию новой аглофабрики №5, которая представляет собой яркий пример применения принципов НДТ в металлургическом производстве. Аглофабрика оснащена 19-ю высокоэффективными природоохранными объектами. Ввод в работу новой аглофабрики позволил вывести из эксплуатации физически и морально устаревшее оборудование агломерационной фабрики № 4. Результатом стало радикальное снижение техногенной нагрузки и многократное снижение выбросов наиболее вредных веществ. Помимо экологического эффекта новая аглофабрики обеспечила более высокое качество агломерата с большим содержанием железа и меньшим отсевом мелочи. Благодаря агломерату с новой аглофабрики было отмечено улучшение параметров работы доменных печей.

Конференция «Наилучшие доступные технологии в доменном производстве» была организована Ассоциацией «Русская Сталь», Международным союзом доменщиков и журналом «Металлы Евразии» при поддержке Минпромторга России в целях информирования о новейших технологиях и практических достижениях в аглококсодоменном переделе, а также для поддержки обмена передовым опытом. Первая часть двухдневного мероприятия проходила в Москве, вторая – на площадке ПАО «ММК».

По итогам конференции был составлен проект резолюции. Согласованный документ будет передан в федеральные органы исполнительной власти - Министерство промышленности и торговли и Министерство природных ресурсов. В резолюции отмечено, что при проведении капитальных ремонтов доменных печей I разряда следует в приоритетном порядке обеспечивать внедрение новейших технологий и оборудования, соответствующие лучшим практикам (бесконусные загрузочные устройства, технология вдувания пылеугольного топлива, системы автоматического контроля выбросов и другие энергоэффективные решения). Это будет способствовать повышению эффективности процесса и снижению негативного воздействия на окружающую среду, создаваемого аглококсодоменным переделом. Предлагается также обратиться к законодательным, исполнительным и надзорным органам государственной власти с предложением разработать стимулирующие меры, обеспечивающие переход предприятий черной металлургии на НДТ.

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