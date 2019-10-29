Skoda раскрыла информацию о новой Octavia

Skoda Octavia Combi. Фото: Skoda

Skoda Octavia Combi. Фото: Skoda

Автомобиль станет на 22 мм длиннее своего предшественника и на 15 мм шире, но при этом сохранит прежнюю колесную базу. Улучшится аэродинамика машины, а также станет просторнее салон и вместительней багажник.

В оснащение Skoda Octavia войдут матричные фары, цифровая панель приборов, проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль, сиденья с массажем и вентиляцией, несколько вариантов подвески. Для модели будут доступны три комплектации (Active, Ambition и Style) с пакетами дополнительного оборудования.

На европейском рынке новинка появится с бензиновыми двигателями (110-сильным 1-литровым, 150-сильным 1,5-литровым, 190-сильным 2-литровым) и дизелями (115-, 150- и 200-сильным 2-литровым мотором), которые сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 7-ступенчатым «роботом» DSG. В продажу поступят «мягкие» гибриды с 48-вольтовой электрикой, 130-сильный газовый вариант G-Tec и две гибридные версии с 1,4-литровым мотором (204 и 245 л.с.). Позднее выйдут спортивная версия RS и «внедорожный» вариант Scout.

Премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября — модель дебютирует в кузове универсал, а лифтбек к версии Combi добавится чуть позже.