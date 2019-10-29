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Член Общественной палаты Севастополя вызвал коллегу на дуэль

Во вторник член Общественной палаты Севастополя Алексей Процко вызвал другого члена Общественной палаты города, Олега Гасанова, на «силовой поединок». В своем аккаунте в социальной сети Facebook общественник сообщил, что предоставляет оппоненту выбор места и времени. «Вы просили набить вам морду, с удовольствием сделаю это»,— пишет Алексей Процко. Он предложил провести поединок по правилам проведения смешанных единоборств (в отличие от бокса предполагают бой руками и ногами с применением минимальной защиты борцов). «Мы можем провести драку по правилам ММА, как только Олег Гасанов назначит дату»,— заявил “Ъ” господин Процко. Севастопольский журналист Руслан Ермаков пообещал помочь с предоставлением дуэлянтам боксерского ринга.

Конфликт между господами Процко и Гасановым перешел в открытую фазу в понедельник, 28 октября. Как рассказали “Ъ” очевидцы происшедшего, господин Процко выходил из редакции местного онлайн-СМИ после выступления, в котором он рассказал горожанам о своем видении проблем Общественной палаты. Господин Гасанов встретил его на выходе. На опубликованном Алексеем Процко видео с уличной камеры видно, как между двумя людьми завязалась перепалка и человек, похожий на Гасанова, ударил господина Процко в лицо. Алексей Процко сообщил, что написал заявление о нападении на него в полицию.

Олег Гасанов заявил “Ъ”, что Алексей Процко его спровоцировал, выкрикнув угрозу. Он говорит, что не имеет разногласий с Алексеем Процко и не намерен реагировать на выпады оппонента. «Я не могу комментировать заявления разного рода проходимцев и провокаторов и реагировать не считаю нужным, они могут вызывать, кого хотят и куда хотят»,— сообщил господин Гасанов “Ъ”. Он также пообещал в скором времени представить доказательства готовящейся против него «провокации, вплоть до физического уничтожения» и назвать имена заказчиков этой «провокации».

Корни конфликта общественников уходят в историю формирования Общественной палаты города. Она была сформирована в феврале 2019 года по квотам конфликтовавших между собой губернатора Дмитрия Овсянникова и бывшего спикера заксобрания Алексея Чалого. Господин Гасанов входил в число сторонников Дмитрия Овсянникова, а Алексей Процко — Алексея Чалого. Общественная палата так и не провела ни одного заседания из-за отсутствия кворума, поскольку партии бывших губернатора и депутата не смогли найти общего языка. Неделю назад врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил распустить палату и сформировать ее заново.

Владислав Осипов, Севастополь


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