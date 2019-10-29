«Л’Этуаль» добирает косметики

Один из крупнейших российских продавцов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» хочет приобрести сеть «Подружка» из свыше 250 магазинов, которая работает в более низком ценовом сегменте. Сделка, стоимость которой оценивается в 5 млрд руб., позволит покупателю удвоить масштаб бизнеса «Подружки» с оборотом 15 млрд руб. за счет агрессивной экспансии в регионы.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство ООО «Алькор и Ко» о даче согласия на приобретение 100% ООО «Табер Трейд». Информация об этом во вторник появилась на сайте ФАС. «Алькор и Ко» — операционная компания сети магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль», основанная Максимом Климовым. По собственным данным, на настоящий момент включает около 900 магазинов более чем в 200 городах России. Ассортимент включает свыше 10 тыс. товаров, в том числе под брендами Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo и пр.

«Табер Трейд» управляет сетью магазинов «Подружка», где представлены косметика, парфюмерия, средства гигиены, сопутствующие товары и пр. Согласно данным на портале HeadHunter, в сеть входит более 250 магазинов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других городах. Получить оперативные комментарии в «Л’Этуаль» и «Подружке» во вторник вечером не удалось.

По данным ЕГРЮЛ, 80% «Табер Трейд» владеет Татьяна Тарасова, по 10% — у Павла Смирнова и Дмитрия Тамурка. В 2018 году выручка компании выросла на 19,24%, до 15 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 25,06%, до 934,11 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакс»). Управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев оценивает возможную стоимость сети «Подружка» в 5 млрд руб. без учета долга. Для сравнения, по данным Forbes, годовая выручка «Л’Этуаль» была 82,5 млрд руб.

По мнению господина Габышева, за счет сделки «Л’Этуаль» хочет выйти в более низкий ценовой сегмент. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что покупатель сможет удвоить бизнес «Подружки» за счет оптимизации логистики и активной региональной экспансии.

Анатолий Костырев