В нижегородский парламент поступил законопроект о возвращении прямых выборов мэров

Представители инициативных групп жителей Нижегородской области 29 октября внесли в региональный парламент сразу три проекта законов и подписи, собранные в их поддержку. Проектами предлагается вернуть прямые выборы глав городов и районов, установить бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте для пенсионеров и снизить максимальный размер платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства с 22% до 10% от совокупного дохода семьи. Под каждой инициативой поставили свои подписи от 7 до 10 тыс. жителей региона.

Юридическую поддержку в подготовке пакета документов и в сборе подписей жителям оказала фракция КПРФ в заксобрании. Ее глава Владислав Егоров отметил, что разработка законопроектов и сбор подписей не являются партийный проектом, а стали исключительно гражданской инициативой. По данным фракции КПРФ, возвращение прямых выборов мэра не потребует дополнительных затрат из областного бюджета. В то же время принятие законов о бесплатном проезде и максимальном размере платы за ЖКУ приведут к увеличениям бюджетных расходов на 392 млн и 1,7-2 млрд руб. соответственно. Все эти затраты предлагается учесть при подготовке областного бюджета на 2020 год.

По словам Владислава Егорова, аналогичные законопроекты уже предлагались на рассмотрение областного парламента фракцией КПРФ. Однако ни один из них так и не был поддержан депутатами. «Теперь заксобранию предстоит оценить не инициативу нескольких депутатов, а мнение тысяч нижегородцев, поставивших свои подписи под проектами»,- отметил господин Егоров. Депутат Госдумы РФ Владимир Блоцкий добавил, что уже после завершения региональной недели думская фракция КПРФ может рассмотреть аналогичные законодательные инициативы для внесения и принятия их на федеральном уровне.

Андрей Репин