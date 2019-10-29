Мечеть «Нур-Усман» в Екатеринбурге закроют в начале ноября

Последний намаз в молельном доме «Нур-Усман» на улице Декабристов пройдет 8 ноября. «В этот день у них последний намаз. Им сказали оттуда убираться. Проблема в том, что новый участок, где планируется возвести новый молельный дом, документально не оформлен», — сообщил "Ъ-Урал" депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Напомним, на месте временной мечети «Нур-Усман» планировалось построить соборную мечеть. Строительство было запланировано на 2006 год. Власти зарезервировали земельный участок на берегу реки Исеть под строительство площади мира и согласия трех мировых религий: христианства, иудаизма и ислама. В 2007 году губернатор Свердловской области Эдуард Россель заложил первый камень мечети, но строительство не продолжилось. Рядом с мечетью УГМК планирует возвести ледовую арену. В июле власти договорились о переносе временной мечети «Нур-Усман» на земельный участок на Сортировке (вблизи Таганского ряда) и строительстве там районной мечети вместимостью от 1 до 2 тыс. человек. Изначально переезд планировался до 19 июля, но был отложен на два-три месяца.

Мусульмане настаивают на необходимости строительства соборной мечети. По словам господина Вегнера, в городе проживает более 200 тыс. мусульман. «Много татар и башкир, которые при переписи населения назвали себя русскими», — пояснил депутат. Он добавил, что региональные власти сейчас рассматривают возможные участки для строительства соборной мечети и «готовы к диалогу».

Анастасия Реутова