В Уфе недобрали налогов на 995 млн рублей

Начальник финансового управления администрации Уфы Гульнара Валиева в ходе традиционного оперативного совещания в администрации обратила внимание на низкий процент собираемости имущественных налогов на территории города. По ее данным, он составляет 12,3%. Она также сообщила, что по данным на 1 октября задолженность по имущественным налогам за прошлые годы составила 1,24 млрд руб. В прошлом году, отметила она, из 880 млн руб. начисленного имущественного налога в бюджет поступило только 125 млн руб. «То есть мы недобираем колоссальную сумму в размере 995 млн рублей», — подчеркнула Гульнара Валиева. Она попросила «всех сотрудников администрации и ее структурных подразделений уплатить свои имущественные налоги».

Майя Иванова