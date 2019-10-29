Кубань вошла в число лидеров по количеству устройств по приему платежных карт

По количеству устройств по приему платежных карт Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров России, уступая лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Обеспеченность жителей Кубани банковской инфраструктурой является самой высокой в ЮФО и СКФО и составляет 23,9 устройства на 1 тыс. жителей, сообщили в Южном ГУ Банка России.

В среднем по России обеспеченность населения банковской инфраструктурой составляет 21,1 устройства на 1 тыс. жителей. На территории Краснодарского края в настоящее время установлено более трети всей эквайринговой инфраструктуры Юга и Северного Кавказа.

Всего же в крае по данным на 1 июля текущего года функционирует более 130 тыс. устройств по приему платежных карт (7 тыс. банкоматов и около 116 тыс. POS-терминалов). При этом большая часть устройств в регионе сосредоточена в крупных городах – Краснодаре и Сочи.

«Именно поэтому безналичные платежи за товары и услуги на Кубани по объему занимают лишь чуть более трети от всех операций по картам, тогда как в целом по стране – почти 46%», – отметил начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

Дмитрий Михеенко