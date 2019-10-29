Главные новости к утру 29 октября

Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон. Инициативу премьера поддержало 299 человек (нужно было две трети голосов — 434). О «Брексите»

Компания Microsoft обвинила хакерскую группу, которую считают связанной с российским правительством, в атаках на 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру. Некоторые из атак были успешными, большинство — нет. О деятельности хакеров

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило дополнительные ответы российских властей, касающиеся данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года. В настоящее время эксперты WADA изучают полученные документы. Предполагается, что независимый комитет рассмотрит отчет экспертов до конца ноября. Об обвинениях

Минэкономики подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России. Министерство предлагает Росстату с 2020 года верифицировать свои сведения об уровне бедности данными о налогах и страховых взносах. О статистике

Крупнейшие торговые сети, включая X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем. Регуляторы ссылаются на наличие неоплаченных штрафов, в ритейле настаивают, что сроки их оплаты на момент отказов еще не истекли. Из-за ситуации магазины могут лишиться права на торговлю спиртным на полгода, что грозит потерей 15% всей выручки. Минпромторг обещает решить проблему поправками к законодательству, но их принятие может затянуться.

О предстоящих 29 октября событиях — в анонсе “Ъ”.