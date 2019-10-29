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WADA получило ответы России по данным из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило дополнительные ответы российских властей, касающиеся данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года. Так Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Министерство спорта РФ могут объяснить ряд несоответствий в рамках решений WADA запустить процедуру несоответствия РУСАДА своим правилам. В настоящее время эксперты WADA изучают полученные документы.

Подозрения в подмене данных Московской антидопинговой лаборатории у WADA возникли в середине сентября. Данные из нее отправили в январе, и, как заявил “Ъ FM” глава РУСАДА Юрий Ганус, всего за несколько дней до этого тысячи допинг-проб подменили. По его словам, без вмешательства неких могущественных сил сделать это было невозможно: «Все материалы находятся в рамках уголовных дел и контролируются Следственным комитетом Российской Федерации».

В октябре Палата представителей Конгресса США приняла закон, названный в честь бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он вводит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сопровождающегося наложением денежного штрафа, а также, возможно, конфискацией имущества — за преступления, связанные с участием в «допинговых схемах», и имеет экстерриториальный характер.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Архитектура Родченкова».

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