Главные анонсы 29 октября

В Москве в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади пройдет торжественное открытие памятника политическому деятелю Евгению Примакову в рамках празднования 90-летия со дня его рождения. В церемонии открытия примет участие президент России Владимир Путин.

В Москве пройдет встреча президента России Владимира Путина с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. В тот же день кубинский лидер встретится с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об отношениях стран

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В Женеве спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен встретится с министрами иностранных дел России, Турции и Ирана. Как ожидается, будет обсуждать работа Конституционного комитета Сирии, первое заседание которого запланировано на 30 октября. О перспективах комитета

Люблинский суд Москвы продолжит рассматривать дело восьмерых участников движения «Нового величия», которые обвиняются в участии в экстремистской организации (части 1 и 2 статьи 282.1 УК). О ходе судебного процесса

Мосгорсуд рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании француза Филиппа Дельпаля. О деле