Microsoft обвинила «связанных с Россией» хакеров в атаке на спортивные агентства

Компания Microsoft обвинила хакерскую группу, которую считают связанной с российским правительством, в атаках на 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру. Некоторые из атак были успешными, большинство — нет, передает Bloomberg. Атаки начались 16 сентября и исходили от хакерской группы Strontium, также известной как Fancy Bear/APT28.

В прошлом году президент Microsoft Брэд Смит заявил, что группа «тесно связана с российским правительством». В компании не назвали агентства, которые сейчас подверглись атакам.

Ранее в США предъявили обвинения в кибермошенничестве, краже личных данных и отмывании денег семи россиянам. Утверждалось, что они публиковали похищенную информацию от имени Fancy Bear, пытаясь делегитизировать усилия международных организаций. По данным следователей, обвиняемые пытались взломать сети антидопинговых агентств и организации, в том числе, WADA, USADA, Спортивного арбитражного суда, Международной ассоциации легкоатлетических федераций, FIFA.

О деятельности хакеров — в публикации “Ъ FM” «Хакеры вчитались в письма WADA».