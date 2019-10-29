Не пустили за «Кордон»

Подведомственное минтрансу области госучреждение «Центр безопасности дорожного движения» (ЦБДД) расторгло договор на поставку 87 мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД «Кордон-М». Доставленные камеры-треноги вернули самарской фирме, которая не установила на них отечественное программное обеспечение. Подрядчик намерен судиться с региональным госзаказчиком, а в полиции проверяют условия несостоявшейся сделки почти на 170 млн руб.

Нижегородский областной ЦБДД в одностороннем порядке расторг госконтракт по закупке 87 мобильных комплексов «Кордон-М», которые в автоматическом режиме фиксируют скоростной режим на дорогах и накапливают данные о нарушениях правил дорожного движения. Электронный аукцион в июле выиграло самарское ООО «Интеллектуальные системы и сети» (ИСИС), предложив за свои услуги 169,4 млн руб. при начальной (максимальной) стоимости контракта 171,39 млн руб. При этом проигравший участник торгов ПАО «Башинформсвязь» предлагал цену поставки, совпавшую до рубля с заявкой победителя.

На условия конкурса от потенциальных участников закупки поступали жалобы в региональное управление ФАС. Нарушений антимонопольщики при проведении торгов не выявили.

ООО «Интеллектуальные системы и сети», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Самаре в апреле 2016 года. Директор и собственник — Сергей Переседов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля офисной техникой и оборудованием. В 2018 году компания заключила 55 контрактов на 55,8 млн руб., в 2019-м — 10 контрактов на 201,7 млн руб. Выручка компании по итогам 2018 года составила 70,7 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб.

Поставить комплексы фотовидеофиксации для нижегородских дорог компания ИСИС должна была до 9 сентября. Однако, как следует из претензии госзаказчика, в сентябре вместо 87 камер самарский подрядчик привез только 65. Кроме того, выяснилось, что в «Кордонах» не установлено предусмотренное техзаданием лицензионное программное обеспечение (ПО) «Система мониторинга технологического оборудования SC360: Ситуационный центр». Правообладателем этой системы, включенной в реестр российских программ Минкомсвязи в 2016 году, является московская фирма «Айдиэс». Заказчик ЦБДД дважды продлял срок поставки «Кордонов», но вопрос с ПО так и не решился.

В конце сентября ЦБДД уведомил ИСИС, что все 87 поставленных им комплексов подлежат возврату как не соответствующие требованиям заказчика. На одном из заседаний комитета заксобрания по транспорту новый директор ЦБДД Олег Шувалов (предыдущий руководитель Евгений Матвеев уволился в сентябре 2019 года) пояснил депутатам, что подрядчик сорвал обязательства и до конца года центр проведет повторную закупку.

Связаться с представителями ИСИС не удалось. Эта компания за три года своего существования выиграла в Самаре полторы сотни госзаказов различных ведомств и госучреждений, но нижегородский контракт был для нее самым крупным. С решением ЦБДД, отказавшимся от исполнения договора, поставщик не согласен: в нижегородский арбитражный суд поступил иск к госзаказчику, в котором компания просит признать отказ неправомерным и обязать ЦБДД принять поставленный по контракту товар. Пока иск оставлен без рассмотрения до 13 ноября — компании необходимо доплатить госпошлину.

Как говорится в допсоглашении к договору между ЦБДД и ИСИС, подрядчика освободили от уплаты НДС на 28 млн руб., который был включен в стоимость контракта. Таким образом компания, работающая по упрощенной системе налогообложения, могла получить финансовое преимущество. Контракт заключался, когда министерством транспорта региона, которому подчиняется ЦБДД, руководил Вадим Власов (в 2005–2012 годах он руководил самарским минтрансом. — „Ъ“). Он сообщил “Ъ-Приволжье”, что не знает ООО «ИСИС». «Закон о закупках относится равно ко всем. Времена, когда руководители тащили карманные конторы, прошли. Сейчас время здоровой конкуренции», — добавил экс-министр.

Тем не менее ГУ МВД по Нижегородской области начало доследственную проверку сделки по комплексам фотовидеофиксации.

Напомним, что отказ от поставки «Кордонов» не первая отмененная сделка заказчиков регионального минтранса. Ранее также в одностороннем порядке был расторгнут госконтракт на 94,5 млн руб. с проектировщиками автомобильного обхода Балахны. Собеседник “Ъ-Приволжье” в областном правительстве считает эти госзакупки потенциально коррупционными. Подрядчики в судах намерены доказывать нарушения со стороны заказчиков.

Роман Кряжев