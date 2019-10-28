Курганский завод «Велфарм» получил заем от ФРП в размере 172 млн рублей

Фармацевтический завод «Велфарм» (Курган) получил 172 млн руб. от Фонда развития промышленности РФ (ФРП) на создание линии по производству противоязвенного препарата. Это 500-ый льготный заем в истории ФРП, сообщает пресс-служба фонда. Общая сумма предоставленных займов предприятиям по всей стране превысила 108 млрд руб., а общий бюджет проектов – 350 млрд.

С привлечением заема ФРП курганское предприятие планирует запустить импортозамещающее производство фармацевтической субстанции «Висмута трикалия дицитрата», входящей в список стратегически важных лекарств, и выпускать на ее основе препарат «Витридинол». Он используется для лечения язвы желудка и обострений хронического гастрита. По данным компании, сейчас доля аналогичных иностранных препаратов на российском рынке составляет 86%. Планируется, что благодаря реализации проекта этот показатель к 2024 году снизится примерно до 45%. Общая стоимость проекта оценивается в 215 млн руб. На деньги ФРП предприятие намерено купить высокотехнологическое оборудование для разработки нового продукта и проведения испытаний субстанции и готового препарата.

Ранее «Велфарм» с привлечением другого займа ФРП запустил производство готовых лекарственных форм в Кургане.