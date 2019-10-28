В Мордовии экс-полицейского осудили условно за фабрикацию дел о наркотиках

В Мордовии суд признал бывшего дознавателя районного отдела республиканского управления МВД Алексея Жаркова виновным в фальсификации доказательств по двум уголовным делам о наркотиках (по ч. 2 ст. 303 УК РФ).

Как сообщает республиканская прокуратура, бывший полицейский подделывал протоколы допросов свидетелей, на основании которых возбуждались уголовные дела. Однако факт фальсификации был установлен, и обвиняемые по сфабрикованным делам были оправданы. Алексея Жаркова осудили на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Также ему запрещено занимать должности в органах внутренних дел РФ в течение двух лет.

Анастасия Еремина