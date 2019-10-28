ВС РФ отправил спор о взыскании долга с Владимира Кехмана на пересмотр

Верховный суд (ВС) РФ отменил решение нижестоящих судов об отказе выдачи исполнительных листов кредиторам Владимира Кехмана на удовлетворение непогашенных после личного банкротства требований. Как сообщает «Интерфакс», общая сумма требований по ним превышает 19 млрд рублей.

Исполнительные листы, после признания Кехмана банкротом, просили выдать пять кредиторов — Сбербанк, Промсвязьбанк, правопреемник банка «Уралсиб» ООО «Аквамарин», БМ-Банк и ООО «Пулковская торговая компания». Однако требования суды не удовлетворили, ссылаясь на пункты 5 и 6 ст. 213.28 закона о банкротстве. В итоге, Промсвязьбанк обратился в Верховный суд, который отправил дело на новое рассмотрение.

Владимир Кехман был признан банкротом в России в 2016 году. При этом суд не освободил бизнесмена от выплаты долгов.