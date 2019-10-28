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30 лет в IATA

Аэрофлот отметил юбилей со дня вступления в Международную ассоциацию воздушного транспорта

30 лет назад ведущая авиакомпания России — Аэрофлот — стала членом Международной ассоциации воздушного транспорта — IАТА. Тогда Аэрофлот стал первым российским авиаперевозчиком, получившим членство в этой организации. Чтобы лично поздравить авиакомпанию с юбилеем вступления в IATA, в Москву прибыл генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жюньяк. О том, как отмечали эту знаковую для Аэрофлота дату — в фоторепортаже «Ъ».


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