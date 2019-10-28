30 лет в IATA

На этой неделе российская авиакомпания «Аэрофлот» отметила 30-летие с момента вступления в Международную ассоциацию воздушного транспорта — IАТА. Юбилей праздновали в Москве в торжественной обстановке отеля Риц-Карлтон.

На праздник приехал Генеральный директор IATA Александр де Жюньяк (на фото в центре), чтобы лично поздравить компанию с этой памятной датой. Он подчеркнул, что на протяжении этих трех десятилетий Аэрофлот остается значимым членом ассоциации и играет важную роль в ее работе. «Я понимаю, почему „Аэрофлот“ одну за другой получает награды за высокий уровень сервиса. У компании есть четкая бизнес-стратегия, идеология, направленная на обслуживание клиентов, хорошо обученный и мотивированный персонал», — отметил г-н де Жюньяк.

Эксперты отмечают, что вступление Аэрофлота в IATA в 1989 году стало важным, знаковым событием для всей российской авиационной отрасли, ведь именно с него началась интеграция отечественной и мировой гражданской авиации. Аэрофлот проложил путь в ассоциацию и другим участникам отечественного авиационного рынка — сегодня Россию в IATA представляют уже 10 авиакомпаний.

IATA — крупнейшая и наиболее влиятельная глобальная ассоциация авиаперевозчиков. Ее решения отражают консолидированную позицию 290 крупнейших авиакомпаний, обеспечивающих 82% мировых авиаперевозок. Более того, ИАТА является не просто клубом авиаперевозчиков, но и негосударственной бизнес-ассоциацией, способной эффективно решать глобальные задачи без излишнего бюрократизма. Это центр передовых технологий и стратегического планирования мировой индустрии авиаперевозок.

Постоянно действующий орган при IATA, формирующий стратегию и политику ассоциации — Совет управляющих. В его состав входят 30 человек, причем места в нем не закрепляются за определенными странами или перевозчиками. Генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев (на фото — второй справа) — единственный представитель в Совете управляющих ИАТА из России. Он вошел в состав Совета в 2009 году, а в июне этого года начался очередной трехлетний срок его пребывания там.

Наряду с гендиректором Аэрофлота Виталием Савельевым в Совет были избраны руководители крупнейших мировых групп компаний: Lufthansa, SAS, Iberia, Air France/KLM, China Southern Airlines, Qantas, United airlines и American Airlines. К потенциальным членам Совета предъявляются строгие требования: они должны представлять компании, чьи достижения оказали существенное влияние на развитие мировой гражданской авиации, а сами кандидаты должны иметь достаточные вес и влияние, чтобы продвигать инициативы ассоциации, содействуя улучшению ситуации в отрасли в целом.

Для IATA и ее членов крайне важен опыт компании «Аэрофлот» в сфере цифровизации. Сегодня российская авиакомпания находится на 4-м месте в мире по этому показателю, поскольку активно занимается цифровой трансформацией бизнеса, внедряя новейшие технологии, позволяющие постоянно совершенствовать пассажирский сервис. «Аэрофлот» уделяет большое внимание цифровизации бизнес-процессов. Компания очевидно нацелена на цифровую трансформацию. Данный опыт крайне значим для IATA. Цифровизация отрасли — одна из наших приоритетных задач. Мы ожидаем, что «Аэрофлот», участвуя в проектах IATA, встанет в авангарде тех изменений, которые диктует технологическая революция — отметил генеральный директор IATA Александр де Жюньяк.