Прокуратура попросила посадить на восемь лет бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова

Сегодня в Октябрьском райсуде Уфы гособвинение попросило назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима бывшему вице-мэру администрации Уфы по строительству (в 2012-2017 годах) Александру Филиппову. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реализации федеральной программы расселения ветхого аварийного жилья. Его бывшему подчиненному — начальнику управления капстроительства Марату Гарееву — прокурор предложил назначить менее строгое наказание — семь лет и шесть месяцев.

Влада Шипилова