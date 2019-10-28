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Прокуратура попросила посадить на восемь лет бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова

Сегодня в Октябрьском райсуде Уфы гособвинение попросило назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима бывшему вице-мэру администрации Уфы по строительству (в 2012-2017 годах) Александру Филиппову. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реализации федеральной программы расселения ветхого аварийного жилья. Его бывшему подчиненному — начальнику управления капстроительства Марату Гарееву — прокурор предложил назначить менее строгое наказание — семь лет и шесть месяцев.

Влада Шипилова


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