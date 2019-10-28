На Кубани собрано около 950 тысяч тонн риса

Рисоводы Краснодарского края собрали в 2019 году около 950 тыс. тонн агрокультуры. Об этом на чествовании передовиков АПК региона в Краснодаре сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Как ранее писал “Ъ-Кубань”, рекорд по сбору риса на Кубани был поставлен в 2016 году — тогда валовый сбор составил 1,26 млн тонн.

По словам губернатора, всего в этом году в крае было собрано 4,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса, более 11 млн тонн пшеницы и ячменя, более 800 тыс. тонн овощей, более 300 тыс. тонн фруктов. Самой высокой урожайности за три года смогли добиться виноградари Кубани, собрав по 110 центнеров винограда с гектара.

Как отметил председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко, сельское хозяйство – основа экономики Кубани. «Мы наращиваем объемы экспорта, продукция востребована за пределами края. Спасибо вам за нелегкий труд, любовь к земле, вклад в развитие региона», – подчеркнул спикер ЗСК.

По его словам, важным являются не только объемы производимой в крае сельхозпродукции, но и ее качество, которое защищено брендами. «Впереди я уверен, появятся новые “зеленые” бренды, которые будут обозначать органическую продукцию, выращенную по экологически чистым технологиям», – акцентировал Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых