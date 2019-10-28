Захар Прилепин создает общественное движение «За Правду»

Писатель Захар Прилепин объявил о создании общественного движения «За Правду», которое будет действовать в большинстве российских регионов. Презентация организации состоится 29 октября в Москве в Государственном центральном музее современной истории России. Вместе с господином Прилепиным новое движение представит политолог Александр Казаков, работавший советником бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

«Общественное движение “За Правду” — это ответ на сформировавшийся запрос гражданского общества России, которое готово к самоуправлению и не желает, чтобы им манипулировали. Движение “За Правду” поможет каждому проявить свою гражданскую позицию и фактически вернет политику людям»,— приводит выдержку из пресс-релиза движения Znak.com. В числе сторонников организации — известные деятели общественно-политической жизни, культуры и искусства, утверждают организаторы движения.

Захар Прилепин (настоящее имя Евгений Прилепин) — российский писатель, автор романов «Обитель», «Санькя», «Патологии», «Черная обезьяна», сборников рассказов «Восьмерка», «Грех» и «Ботинки, полные горячей водкой», сборников публицистики «К нам едет Пересвет», «Летучие бурлаки» и «Не чужая смута».

С середины 1990-х годов господин Прилепин являлся членом Национал-большевистской партии (ныне запрещенной), позже — участником коалиции «Другая Россия». С декабря 2015 года господин Прилепин был советником главы ДНР Александра Захарченко, осенью 2016-го стал заместителем командира батальона вооруженных сил самопровозглашенной республики. Летом 2018 года писатель объявил об уходе с этого поста.

Подробнее о мотивах писателя, побудивших его поехать в Донбасс,— в интервью “Ъ FM”.