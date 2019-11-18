Сегодня исполняется 46 лет главе Удмуртской Республики Александру Бречалову
Его поздравляет президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов:
— Дорогой Александр! Поздравляю тебя с днем рождения.
Ты как политик и марафонец со стажем понимаешь, что длинная дистанция не заканчивается ни на десятом, ни на тридцатом километре. Твой характер, амбиции, визионерство и (что особенно важно) политическая грамотность помогут вывести Удмуртию на такую высоту, что остальным останется только задирать голову и вставать на цыпочки. Желаю тебе здоровья, энергии, радости, хорошего позитивного упрямства, получать от команды поддержку, иногда восхищение, а в нужный момент и критику и всегда помнить, что за каждым решением и действием стоит живой человек. И, как говорят в Удмуртии: с?зисько юн тазалык, шудбур но бусьтыр улон либо С?зисько юн тазалык, шудбур но байлык.
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