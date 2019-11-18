Дата 65 лет назад «Огонек» писал о необычном эксперименте — в Ленинграде открылся «Магазин новинок»: в нем продавались товары, выпуск которых был налажен по заявкам трудящихся

«Хотела купить такой же шприц,— сетует женщина,— обошла несколько магазинов и не нашла, а этот образец знакомая привезла из Киева». Дама демонстрировала продавцам новенький кондитерский шприц. «В магазин был вызван представитель промкомбината Свердловского района, и новое производство вскоре наладилось». Искали новинки так: все 380 продавцов ленинградского пассажа записывали пожелания покупателей, передавали их товароведам, а те писали письма поставщикам. И приходилось реагировать! Выяснилось, например, что фанеру для пялец изготавливают под Ленинградом (в Усть-Ижорске), а сами пяльцы — в загорской артели под Москвой, а потом везут в город на Неве. Пришлось усовестить своих производителей, чтобы открыть производство у себя под боком.

Коммерческий директор пассажа рассказал «Огоньку» детективную историю, как он разыскивал палки для щеток: пришлось дойти до Приозерского лесхоза и найти нужную древесину.

«Но почему дирекция пассажа должна связывать лесхоз с промкооперацией?» — задался вопросом «Огонек». Или, к примеру, жалобы полных ленинградцев, чьи талии не могли быть опоясаны ремнями, имевшимися в продаже,— те были в длину 110 сантиметров, а требовалось минимум 130–140. Продавцы написали директору фабрики имени Бебеля, который сослался на ГОСТы, но последние перепроверили в министерстве и вынесли главе фабрики выговор вместо поощрения за сэкономленное сырье. С подачи покупателей в Ленинграде были запущены производства чугунных гусятниц (делались в Подмосковье), деревянных угольников (из Одессы), ученических пеналов (из Кирова), хозяйственных совков (из Эстонии) и ореходавов (из Павлова).