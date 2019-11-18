День рождения Деда Мороза (18) в Рязани отметят карнавальным забегом: награды ждут не только самых быстрых бегунов, но и обладателей лучших новогодних костюмов. Рязань стала «Новогодней столицей России-2020» и получила переходящий символ проекта — снежинку. Скоро в городе пройдет парад Дедов Морозов и откроется «Новогодняя деревня», которую посетит и главный «дедушка» страны из Великого Устюга.

Всемирный день телевидения (World Television Day) провозглашен ООН и празднуется ежегодно 21 ноября. В СССР телевидение появилось еще в 1931 году, но, поскольку телецентрами использовались разные стандарты разложения телевизионного изображения, для каждого из них требовалась своя модель телевизора. В 1944 году был разработан новый стандарт разложения на 625 строк, который используется и сейчас.

Международный день акварели (World Watercolor Day) отмечают 23 ноября по инициативе мексиканского художника Альфредо Гуати Рохо. Хотя этот вид живописи появился еще в Китае во II веке, в Англии акварель получила распространение в XVIII, а Европе, США и России — в XIX веке. «Общество русских акварелистов» появилось в 1887 году с целью содействия «успеху и развитию акварельной живописи в России».

День матери в России — 24 ноября. В Ставрополе в честь праздника пройдет парад мам, в Орске — форум женщин-матерей «Мир, добро, единство», в Пскове, Москве, Петербурге и многих других городах — праздничные концерты. А в Ульяновской области выберут лучших мам года, в том числе в номинациях «Бизнес-мама» и «Преодоление» — для мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Снегопад в день Павла и Варлаама (19) означает, что и вся грядущая зима будет снежной. Если лед на реке к этому дню становится грудами — и хлеба будут груды, а гладко — так и хлеба будет гладко. С Михайлова дня (21) зима морозы кует. Если на Михайлов день иней — жди больших снегов, если день начинается туманом — быть оттепели. Коли на Федора Студита (24) сильный ветер — зима придет лютая.