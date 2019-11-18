Наталья Радулова

На женском форуме появился некий Андрей: «Я мужчина, 41 год. Хочу сдать свою московскую квартиру за 50 тысяч рублей и переехать в какой-нибудь провинциальный городок к местной девушке. Если понравимся друг другу, то начнем жить вместе и доходы от сдачи моей квартиры делить пополам. Интересно кому-нибудь предложение?»

За несколько минут Андрею объяснили, что даже в глубинке «50к на двоих — мало». Потребовали признаться, какую женщину он ищет и не инвалид ли сам, если в «сорокет» уже работать не желает. «Я бы не стала из своей квартиры делать коммуналку,— фыркнула дама с ником Кошатница.— Спокойствие и комфорт дороже. Вам надо искать совсем бедную тетку, которой ваши копейки будут в радость. Или просто снимайте в маленьком городке квартиру за 15–20 тысяч, а на остальные деньги живите бобылем».

Но Андрей уперся: нужна женщина. Да помоложе, покрасивее и с талией. Понять его можно: каждый хочет себе партнера получше. Но проблема в том, что молодые и красивые, даже если они живут за МКАД, тоже хотят кого получше. «Он прожрет больше! — подсчитали эксперты форума.— Потребует обед из трех блюд и полный пансион. И полтинник свой жалкий весь не отдаст, говорит же: пополам. Еще и дома будет сидеть с утра до вечера, овощишка этот… Пусть лучше расскажет: чего это у него с москвичками не ладится? Или ни одна не согласилась за такие деньги впустить его в свое жилье, кормить и обслуживать? Решил, что провинциалки любым штанам рады?»

В общем, Андрею там досталось. Как в библейской истории про «Мене, мене, текел, упарсин» он был исчислен, взвешен и найден слишком легким. Бедняга сначала вежливо оправдывался, что-то доказывал с цифрами: «Она ведь тоже будет зарабатывать хотя бы тысяч 20–30» — чем вызывал еще большую ярость собеседниц, потом плюнул и исчез. А на его место пришел провинциал. Из тех, кто у таких вот андреев в Москве квартиры арендуют. Парень тоже сразу выложил все карты на стол: платит он за однушку 35 тысяч, это дороговато, с одной зарплаты он не тянет, поэтому ищет сексуальную и хозяйственную девушку, чтоб снимать жилье вместе. После такого признания и на него, конечно, набросились: женщин оскорбляет, что представители противоположного пола тоже умеют считать деньги и думать о себе.

Будто не знают барышни, как за ними дорого ухаживать! Особенно зимой, когда в парке долго не погуляешь, на великах не покатаешься, надо в кафе идти. Цветы, опять же, приходится дарить, а девчонки нынче балованные, розы не любят, ждут пионы, потому что они на фотках в «Инстаграме» лучше смотрятся. Но сколько пионов и чашек капучино каждую субботу может купить обычный офисный работник? В конце месяца, подсчитав расходы, он сообразит, что выгоднее съезжаться: на общей территории капризная пассия забудет про цветы и подарки, начнет готовить, мыть полы, делать минет и на равных вкладываться в аренду и покупку продуктов. А к весне, если что, можно и расстаться. «У нас же не дореволюционные нравы, жениться не обязательно!» — радуются мужчины. «А чего ж тогда сожительницы должны гладить ваши рубашки, если нравы нынче такие прогрессивные?» — злятся женщины.

Ох, как они беснуются! Форумчанки называют «продуманами» всех мужчин, пытающихся сэкономить таким образом. А мужчины кричат: «Меркантильная!» — каждой женщине, которая высмеивает их финансово-гендерные схемы. Каждый уверен, что достоин более выгодных условий. Каждый ищет того, кто был бы успешнее, симпатичнее, заботливее, щедрее, чем он. А вдруг…