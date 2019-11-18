Пришла и не уходит

Венеция тонет. Этой фразой, кажется, никого не удивишь: «аква альта», или регулярные наводнения, здесь явление нелюбимое, но привычное. Однако то, что случилось на минувшей неделе, когда вода в городе поднялась до уровня 187 сантиметров, поразило даже бывалых венецианцев. Если аква альта — своего рода экзотика для туристов, то нынешняя Большая вода — настоящее стихийное бедствие. Те, кто видел, что творилось в самый пик разгула стихии на самой низкой и уязвимой точке Венеции — знаменитой площади Святого Марка, утверждают: по ней гуляли морские волны, а стены старинных дворцов буквально дрожали от порывов ветра. Наутро город оказался затопленным на 80 процентов! Есть двое погибших. Объявлено чрезвычайное положение. Ну а причиненный ущерб пока невозможно подсчитать, хотя мэр Венеции Луиджи Бруньяро говорит, что на восстановление потребуются сотни миллионов евро. Особую тревогу вызывают знаменитые памятники архитектуры, в числе которых и всемирно известный собор Святого Марка.

— Мы оказались на волосок от Апокалипсиса,— сетует прокуратор (смотритель) собора Пьерпаоло Кампострини.— Нам удалось вынести в безопасные места наиболее ценные художественные произведения, но очевидно, что серьезно пострадали мраморные мозаики, вода проникла внутрь собора и затопила крипту.

Основная опасность состоит в том, что вода может создать проблемы и для мраморных колонн, которые удерживают уникальный собор. Вызывает тревогу у специалистов и знаменитый оперный театр «Ла Фениче» («Феникс»), который только несколько лет назад был восстановлен после разрушительного пожара 1996 года,— сейчас он тоже затоплен. Как и множество других городских объектов с вполне рядовой «биографией» — рестораны, лавки, галереи, мастерские. Единственная хорошая новость для их владельцев — обещание премьер-министра Италии Джузеппе Конте частично возместить ущерб (на сумму от 5 тысяч евро — частным лицам и до 20 тысяч — предпринимателям).

Теперь все надежды венецианцев связаны с проектом MOSE — системой подвижных плотин, призванных защитить город от высоких волн. Эта стройка века, уже обошедшаяся в 6 млрд евро, была начата в 2003 году, но до сих пор не закончена. Возможно, нынешнее бедствие, наконец, подтолкнет власти завершить проект. Несчастье прошлой недели стало для Венеции, что называется, последней каплей. И в прямом, и в переносном смысле.

Елена Пушкарская, Рим