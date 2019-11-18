Воспитание штрафами

Правительство предлагает увеличить штрафы за хулиганство в пять раз. В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях могут появиться штрафы до 5 тысяч рублей за оскорбление граждан, отправление естественных потребностей в общественном месте, а также выгул собак опасной породы без намордника. Также могут быть назначены обязательные работы на срок до 40 часов. Блогеры задумались

Культурнее надо быть

Пузырь ?: «Ну так правильно, может, хоть народ покультурнее станет».

Александр : «Про собак громко аплодирую! Куча неадекватов развелось с неуправляемыми собаками».

Штрафы есть, туалетов — нет

Time781 : «При отсутствии туалетов в непосредственной близости и указателей, ведущих к ним, выплачивать человеку 3–5 тысяч рублей за моральный вред и признавать потерпевшим от действий муниципальных властей — в такой редакции слабо принять?»

Сергий ?: «Церкви, магазины в шаговой доступности, а туалеты? Или памперсами запасаться?»

«А где контроль?»

grouse : «Что-нибудь бы путевое издали: закон о курении — как курили, так и курят, о защите животных — красивое название, только не прописано, как и за чей счет исполнять».

Nina : «Интересно, кто контролировать будет. Издают законы, правила, а кто их исполняет? В стационарах на всех стенах написано "не курить", а в коридор выйти нельзя: задохнешься от дыма».

Читала Валерия Ошеева

Ваше мнение

Цифры

5-е место

занял российский авторынок в мировой таблице объемов продаж, опустившись на одну ступеньку за истекший месяц. Падение за этот период составило 5,2%, а главный «удар» пришелся на сектор легковых автомобилей и микроавтобусов. Стоит отметить, что изначально прогноз продаж на российском авторынке на весь 2019 год был нехорош — предсказывали сокращение на 2%. С тенденцией, выходит, не ошиблись.

Источник: «Автостат»

50%

сотрудников российских компаний подрабатывают на стороне, выяснили эксперты проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья» (опрос проводили среди персонала компаний с оборотом от 100 млн рублей в год). Результаты исследователей озадачили: оказалось, что 53% уделяют второй работе не менее 12 часов в сутки, а каждый третий сотрудник — более 15 часов. И когда только время на основную работу находится?

Источник: «Интерфакс»

30 млн

лет. Таков возраст Нила. Подтверждения тому нашли итальянские и американские геологи. До этого считалось, что великая африканская река значительно моложе и ей всего 6 млн лет. Но новейшие изыскания показали, что с возрастом ошиблись: Нил в пять раз старше и не менял свое русло уже 30 млн лет. Предположительно, такую стабильность очертаниям реки дала особая структура земной мантии под северо-восточной частью Африки.

Источник: Nature Geoscience

Настроения

На зарядку становись

Большинство россиян — 67% — занимаются спортом, впрочем, из них только 38% регулярно. Выше всего доля физически активных граждан — среди самых маленьких, и это понятно: для них занятия проводятся в детских садах и школах. Среди людей старше 30 лет доля занимающихся спортом сокращается до 55%, из них убежденных спортсменов — только треть. Основные препятствия занятиям спортом — отсутствие свободного времени, большая нагрузка на работе, проблемы со здоровьем и дороговизна занятий спортом и (или) услуг тренера. Каждый десятый признается, что причина — банальная лень. Вместе с тем 70% россиян убеждены: спорт — действенный способ сохранить здоровье.

Источник: ВЦИОМ