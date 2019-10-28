«Капитал-полису» предлагают Allianz

Как стало известно “Ъ”, группа Allianz ведет переговоры о приобретении компании «Капитал-полис», контролирующей около 10% петербургского рынка добровольного медицинского страхования (ДМС). Аналитики считают желание немецкого концерна укрепить позиции в этом сегменте на фоне роста городского рынка ДМС на 10-11% в год логичным. Потенциальная сделка оценивается экспертами в 400-700 млн рублей, источники “Ъ” на страховом рынке неавторизованно говорят, что сделка может превысить 1 млрд рублей.

О том, что группа Allianz интересуется покупкой страховой компании «Капитал-полис», “Ъ” рассказали три источника на рынке, знакомых с ситуацией. По информации одного из них, концерн выразил готовность приобрести бизнес петербургской компании целиком. Детали переговоров собеседники “Ъ” не раскрыли. Заместитель генерального директора СК «Альянс» и СК «Альянс Жизнь» (входят в группу Allianz в России) Евгений Дубенский предложил “Ъ” обратиться за комментариями в пресс-службу, там на запрос “Ъ” не ответили. Основной владелец «Капитал-полиса» Федор Морозов сообщил “Ъ”, что не комментирует слухи.

«Капитал-полис» занимает шестое место среди петербургских страховщиков по доле рынка ДМС Петербурга (данные Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга.— “Ъ”). Компания была создана Алексеем Кузнецовым в 1993 году. В 2007 году страховщика приобрел «Эго-холдинг», а в 2016 году он был продан группе инвесторов, тогда СМИ оценивали общую стоимость компании в сумму около 400 млн рублей. Сейчас 40% «Капитал-полиса» через ООО «Фэм» и 14,2% напрямую принадлежат бывшему члену совета директоров и экс-совладельцу банка «Александровский» Федору Морозову, следует из данных «СПАРК-Интерфакс» (http://www.spark-interfax.ru). В число участников компании также входят ООО «Могур-Инвест» Сергея Сергеева и Алины Поляковой (30%), бывший совладелец сети Sela Аркадий Пекаревский (5%), ООО «Страховая компания "Капитал-полис Медицина"» (4,67%), Никита Морозов (4,47%). Еще 1,67% страховщика у генерального директора и основателя компании Алексея Кузнецова. В 2018 году объем страховых премий компании составил 1,2 млрд рублей, капитал — 542,5 млн рублей. Согласно данным «Эксперт РА», в первой половине 2019 года на ДМС приходилось 80% полученных взносов «Капитал-полиса». В состав компании входит медицинский центр.

Allianz является крупнейшим страховщиком в Европе и активным участником российского рынка слияний и поглощений. В 2001 году концерн приобрел 45,47% акций компании РОСНО, а в 2007 году стал ее основным акционером. В этом же году Allianz купил страховую компанию «Прогресс-Гарант». В дальнейшем компания объединила РОСНО, «Прогресс-Гарант» и САК «Альянс» в единую СК «Альянс».

Начальник аналитического отдела ИК «ЛМС» Дмитрий Кумановский оценивает стоимость «Капитал-полиса» в 400-500 млн рублей. Учитывая, что рынок ДМС в Санкт-Петербурге бурно растет и является локомотивом отрасли, продавец мог попросить за страховую компанию от 500 до 700 млн рублей, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Источники “Ъ” на страховом рынке неавторизованно говорят, что сделка может превысить 1 млрд рублей.

Интерес Allianz к петербургской компании связан с планами по развитию ДМС на базе одной из своих дочерних компаний, считает старший директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Ольга Басова. На ДМС специализируется входящая в Allianz компания «Альянс-Жизнь», кроме того, в Петербурге у группы есть «дочка» «Медэкспресс», которая также работает в данной нише, напоминает аналитик. На рынке наблюдается тренд, когда крупные многопрофильные игроки, стремясь увеличить финансовые показатели, покупают своих специализированных коллег и увеличивают присутствие на рынке, добавляет господин Кумановский. По его подсчетам, «Капитал-полис» занимает около 10% петербургского рынка ДМС.

Это очень привлекательный актив, поскольку рынок ДМС в Петербурге растет на 10-11% в год, а рентабельность составляет до 15%, указывает господин Жарский. При этом развитие компании будет сильно зависеть от экономической ситуации в стране: если наступает кризис, то руководители предприятий первым делом режут затраты на страховки, предупреждает эксперт. Тенденция консолидации на страховом рынке сохранится в ближайшей перспективе, ожидает госпожа Басова.

Аналитики «Эксперт РА» называют ДМС одним из драйверов рынка non-life страхования. В 2018 году объем взносов по ДМС вырос на 8,5% к предыдущему году и составил 151,8 млрд рублей. В 2019 году он вырастет на 6-7% — до 162 млрд рублей, прогнозируют в агентстве. Поддержку рынку окажут инфляция стоимости услуг лечебных учреждений, популяризация программ страхования от критических заболеваний, развитие телемедицины.

Константин Куркин