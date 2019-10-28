«Ромашки» не распустились

Сроки завершения работ на ЖК «Ромашки» в Мурино (бывший ЖК «Силы природы» О2 Development) в очередной раз могут быть сорваны. Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК, структура регионального правительства), выделившее средства на завершение объекта, отмечает крайне неудовлетворительные темпы их освоения. Таким образом, новая схема завершения долгостроев, которую только в этом году начали тестировать областные власти, не сработала, и к числу 2,8 тыс. обманутых пайщиков и дольщиков жилого комплекса присоединилось еще и ЛеноблАИЖК.

О медленном освоении выделенных денег на завершение ЖК «Ромашки» “Ъ” сообщил генеральный директор ЛеноблАИЖК Евгений Рафаленок. По его словам, финансировать достройку проблемного жилого комплекса агентство начало в марте. Средства на завершение работ планировалось выручить с помощью выкупа непроданных квартир, которые застройщик должен был потратить на строительные материалы. По соглашению с девелопером до конца этого года застройщик третьего корпуса — ООО «Романтика» — должен был освоить 301 млн рублей. Достроить объект предполагалось к июню 2020 года.

В октябре агентство приобрело на собственные средства жилье на 75 млн рублей и стало вести учет закупки и монтажа материалов на площадке. К осени темпы освоения средств застройщиком упали до критического уровня, подчеркивает господин Рафаленок. Так, в августе монтажные работы были осуществлены на сумму 3,9 млн рублей, в сентябре — на 3,5 млн рублей, тогда как по плану должно быть до 30 млн рублей в месяц. Всего к концу сентября застройщик освоил 50 млн рублей, при этом материалы на сумму около 12 млн рублей находятся на стройплощадке, отмечает он. «Темпы работ и количество персонала на площадке не позволяют даже надеяться, что еще более 200 млн рублей будут конвертированы за два месяца в бетон, арматуру, окна и так далее»,— сказал Евгений Рафаленок. Из этого следует, что застройщик опять может не ввести дом в срок по ДДУ, добавил он.

Представитель инвестора О2 Development Анатолий Соболев сообщил “Ъ”, что эта информация не соответствует действительности, но на конкретные вопросы о сроках сдачи объекта и темпах освоения средств отвечать не стал.

В конце прошлого года ЛеноблАИЖК отправило письма пяти застройщикам региона с предложением выкупить непроданные помещения для завершения строительства проблемных объектов. Приобретать недвижимость планировалось за 45,5 тыс. руб. за кв. м (приказом Минстроя РФ эта цена определена как среднерыночная). Покупать помещения предполагалось на кредитные средства, которые агентство привлечет под гарантию регионального правительства. Часть выкупленных площадей планировалось реализовать участникам госпрограмм, а еще часть — выставить на продажу. В список адресатов вошли О2 Development, ГК «Норманн», ГК «Унисто Петросталь», Navis Development Group и «Ленспецстрой». В середине января по новой схеме согласился работать О2 Development.

ЖК «Ромашки» (ЖК «Силы природы») расположен в Мурино. Он включает в себя две очереди каркасно-монолитных корпусов, квартиры в которых купили более 2,8 тыс. человек. Продажи на объекте были открыты в 2013 году, в 2016 году стройка остановилась. Весной 2018 года О2 Development возобновил работы на первой очереди за счет инвестора, имя которого не называется. Готовность первых двух корпусов составляет 90-95%, третьего и четвертого — 30% и 10% соответственно. В июне прошлого года для ЖК «Силы природы» был проведен ребрендинг: он стал называться ЖК «Ромашки».

Евгений Рафаленок объясняет, что оставшиеся 226 млн рублей на достройку проблемного объекта должен был выделить банк «Россия», с которым был подписан кредитный договор и в документе были указаны сроки сдачи объекта. Но так как гарантом по кредиту выступал региональный бюджет, а строительные работы идут медленно, в ЛеноблАИЖК опасаются, что из-за очередного срыва сроков сдачи более двухсот миллионов рублей автоматически уйдут из областной казны на счет «России». Сейчас чиновники пытаются договориться с банком о продлении даты ввода. В случае если кредитная организация согласится пересмотреть условия, финансирование можно будет восстановить ближе к январю-февралю 2020 года. «Таковы последствия срыва сроков застройщиком»,— резюмирует Евгений Рафаленок.

Президент «Леноблсоюзстроя» Руслан Юсупов считает, что изначально схема, по которой ЛеноблАИЖК выкупает непроданные квартиры в долгостроях, была не самой лучшей и появилась из-за отсутствия альтернативы в связи с позицией застройщика. «Собственники О2 Development не хотели отдавать объект и терять над ним контроль. Как бы агентство ни отслеживало стройку, но по факту ее управлением и всеми процессами все равно занимался застройщик. А он по каким-то причинам делает это очень слабо»,— сказал Руслан Юсупов. Он добавил, что сегодня оптимальным вариантом достройки проблемных объектов является софинансирование фонда помощи обманутым дольщикам «Дом.РФ» и бюджета Ленобласти. В этом случае возможна выплата компенсаций в размере понесенных затрат или же завершение строительства фондом.

Ольга Кантемирова