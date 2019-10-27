Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище открыли памятник народному артисту России Николаю Караченцову в день его рождения — 27 октября. Памятник сделан из черного гранита. Актер изображен на нем в образе графа Резанова из спектакля «Юнона и Авось». На памятнике выгравирована последняя фраза героя из спектакля: «Прости меня, земля, что я тебя покинул».

На открытие памятника артиста пришли его коллеги по театру «Ленком», родственники, коллеги и друзья.

Чем известен Николай Караченцов Читать далее

Николай Караченцов играл в театре «Ленком». В кино известен ролями в фильмах «Белые росы», «Старший сын», в сериалах «12 стульев», «Приключения Электроника». Награжден Орденом Почета и Орденом «За заслуги перед отечеством». Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года после тяжелой болезни.