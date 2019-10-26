Российские подлодки испытают новое оружие в Норвежском море

Экипажи атомных подводных лодок «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в Норвежском море. Они проверят некоторые образцы техники и вооружения на соответствие промышленным характеристикам.

«В ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин»,— сообщил «Интерфаксу» представитель Северного флота. Экипажи будут погружаться поочередно.

В Северном флоте отметили, что глубоководные погружения в нейтральных водах Норвежского моря — обычная практика. Баренцево море не позволяет подлодкам безопасносно погружаться на максимальную глубину.