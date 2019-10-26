Российские подлодки испытают новое оружие в Норвежском море

Экипажи атомных подводных лодок «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в Норвежском море. Они проверят некоторые образцы техники и вооружения на соответствие промышленным характеристикам.
«В ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин»,— сообщил «Интерфаксу» представитель Северного флота. Экипажи будут погружаться поочередно.
В Северном флоте отметили, что глубоководные погружения в нейтральных водах Норвежского моря — обычная практика. Баренцево море не позволяет подлодкам безопасносно погружаться на максимальную глубину.
просмотров: 458162
просмотров: 340700
просмотров: 138007
просмотров: 103354
просмотров: 80075