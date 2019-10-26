27 октября исполняется 65 лет директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину

Его поздравляет министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу:

— Уважаемый Сергей Евгеньевич! Примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю 65-летия со дня рождения! Ваш жизненный путь служит ярким примером беззаветного служения Отечеству. За долгие годы работы Вы внесли весомый вклад в становление российской государственности, укрепление и развитие нашей страны. Богатый опыт и безупречный профессионализм, огромное трудолюбие и управленческий талант, новаторское мышление и высокое чувство ответственности помогают Вам успешно решать сложные и важные задачи, вызывают чувство глубокого уважения и признательности у Ваших друзей и коллег. От всей души желаю Вам, уважаемый Сергей Евгеньевич, крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в совершенствовании системы безопасности Российской Федерации и защите национальных интересов!

Поздравление передает председатель Совета федерации Валентина Матвиенко:

— Дорогой Сергей Евгеньевич! От всей души поздравляю с юбилеем! Знаю Вас много лет, со времен работы в Санкт-Петербурге. Смогла убедиться: судьба щедро одарила Вас талантами, которые в течение всей своей жизни Вы направляете на благо Отечества. Всегда и везде Вы — надежная опора для соратников, друзей и близких. Качество это ценное — с таким человеком, как говорится, можно пойти в разведку! Бессменный председатель Российского исторического общества с момента его возрождения — а это ведь тоже разведка, в данном случае пластов времени,— Вы работаете в целях восстановления правды, утверждения ответственного отношения к прошлому и настоящему нашей страны. У Вас множество интересов — большой ценитель музыки, театра. Как и самый известный в нашей стране разведчик — Штирлиц,— Вы любите теннис и горные лыжи. А еще увлекаетесь плаванием... По реке жизни плывете с подлинным мастерством. Всегда находите наилучшие решения стоящих перед Вами задач. Так держать! Удачи Вам, здоровья и благополучия!

Поздравление передает гендиректор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Сергей Евгеньевич! Сердечно поздравляю Вас с 65-летием! Российский государственный, политический и военный деятель, Вы зарекомендовали себя многолетней эффективной работой на благо Отечества, заручились поддержкой коллег и признанием общественности. Сегодня Ваши знания и опыт находят достойное применение на одном из ключевых постов в системе обеспечения национальной безопасности страны. Уверен, что под Вашим руководством Служба внешней разведки РФ и в дальнейшем будет так же успешно способствовать решению важнейших государственных задач, направленных на защиту национальных интересов и укрепление России. Крепкого Вам здоровья, благополучия и всего самого наилучшего!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»