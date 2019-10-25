Самарским школам рекомендовали не пользоваться иностранными мессенджерами и перейти на «ТамТам»

Департамент образования администрации Самары направил в муниципальные школы письма с просьбой не использовать для обмена служебной информацией иностранные интернет-сервисы (Gmail, Yahoo, Google Drive), мессенджеры, соцсети и облачные сервисы. Кроме того, департамент просит усилить контроль за действиями пользователей в интернете в школах.

Приказ на основании письма департамента 22 октября подписал директор самарской школы «Дневной пансион-84» Яков Фиш. В приказе говорится, что работники школы могут использовать для обмена служебной информацией в рамках корпоративной связи мессенджер «ТамТам». Так, до 31 октября им нужно зарегистрироваться в этом мессенджере, а с 1 ноября будет прекращено общение в служебных целях в чатах Viber. Классные руководители должны до этого срока довести информацию до родителей обучающихся. Дозвониться до Якова Фиша “Ъ” не удалось — в приемной школы сообщили, что он на совещании.

«Речь шла не о запрете, а о предупреждении образовательных учреждений. Все это делается для того, чтобы не произошло утечки внутренней информации. Письмо было об исключении использования иностранных сервисов для распространения именно служебной информации. Соответствующее сообщение поступило к нам от министерства образования, а в минобр оно пришло от департамента информационных технологий и связи региона. Последний опирался на решение координационного совета по защите информации. Мы предупредили руководство учреждений, чтобы они ограничили доступ, но не отслеживали, принимаются ли меры»,— сообщили “Ъ” в организационном отделе муниципального департамента образования.

Еще ряд школ (№163 и №139) сообщили, что использование иностранных мессенджеров будет ограничено с 1 ноября. «На эту тему было совещание среди директоров и завучей школ, учителей там не было. А так да, были разговоры, что все школы перейдут на такой формат. Сказали быстрее уходить из Viber и регистрироваться в "ТамТам"»,— рассказала учитель истории и обществознания школы №139 Елена Якушева.

Директор школы-интерната №117 Ирина Баранова сообщила, что таких писем не поступало, поскольку у них государственное учреждение. Директор школы №41 «Гармония» Сергей Пичкуров сообщил, что он в отпуске, поэтому писем от департамента не получал и, соответственно, не вел переговоров по этому вопросу.

Ани Айвазян, Самара