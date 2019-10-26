Противозенитные орудия

Стартующий сегодня мужской чемпионат России по волейболу интригует переменами, которые произошли практически во всех командах, позиционирующихся как его фавориты. Они не обошли стороной ни сенсационно выигравший весной золото предыдущего первенства кемеровский «Кузбасс», ни доминировавший до его взлета казанский «Зенит», ни «Зенит» петербургский, прозрачно намекнувший на желание превратиться в первого отечественного волейбольного гранда контрактом с главным тренером клуба-чемпиона и сборной России Туомасом Саммельвуо.

Нынешний волейбольный чемпионат России, который вопреки традиции, предусматривающей после «регулярки» проведение классических серий play-off, завершится «Финалом шести», обещает, конечно, превратиться в довольно любопытное мероприятие. Точно не менее любопытное, чем тот чемпионат, что ему предшествовал. Его кульминацией был финал, к которому казанский «Зенит», доминировавший в европейском волейболе, из десяти предыдущих первенств не взявший золото лишь в одном, круто «упакованный», подошел в статусе стопроцентного фаворита, но уступил — причем отнюдь не на тоненького — не так ярко сверкающему талантами и наградами, зато слишком хорошо вымуштрованному, слишком дисциплинированному «Кузбассу». Дело в том, что перед этим чемпионатом вообще не получается явного, безусловного фаворита выделить.

Вот, допустим, казанский «Зенит». Ну да, если бы в волейболе, как в футболе, существовал рассчитывающий стоимость игроков ресурс вроде Transfermarkt, то его заявка наверняка снова оказалась бы самой дорогой — по крайней мере, в Суперлиге. Но кое-что в прошлом сезоне ведь резало глаз. В решающих его матчах «Зенит» выглядел испытывающим дефицит свежести — и впервые не добыл ни единого значимого титула, проиграв в финалах и внутреннего чемпионата, и Лиги чемпионов. А еще в его основе произошло довольно значимое для структуры, что ли, изменение. Американец Мэттью Андерсон отправился в Италию, а компенсировал потерю клуб приобретением в той же стране (как раз в побившей зенитовцев в главном еврокубке «Чивитанове») столь же матерого и классного болгарина Цветана Соколова. Вроде бы «косметическая» перестановка, но Андерсон — доигровщик, а Соколов — диагональный. И его появление означает, что в доигровку, держать прием придется перемещаться основному казанскому забойщику Максиму Михайлову. Михайлов, правда, раньше иногда играл на этой позиции, но в любом случае речь идет об эксперименте.

А вот «Кузбасс». Весь чемпионский состав — сыгранный, понимающий друг друга с полувзгляда — на месте. Но вместо финна Туомаса Саммельвуо, так неожиданно трансформировавшего в общем-то довольно рядовую команду в монстра и довольно неплохо потрудившегося летом с доверенной ему сборной России, руководить «Кузбассом» будет новый иностранный наставник — румын Георге Крецу. И впишутся ли его методы в созданную Саммельвуо систему — тайна. Хотя, надо сказать, опыта у Крецу выше крыши, и в России с топ-клубом — белгородским «Белогорьем» — он уже успел пару лет назад поработать.

А вот «Зенит» петербургский, неофит, очутившийся в элите совсем недавно — в 2017 году — и сразу, проведя мощную селекцию, продемонстрировавший амбиции. В число грандов он ворвался моментально, с ходу, а этим летом чересчур прозрачно намекнул на то, что в ближайшее время хочет стать первым среди грандов. Намек — это прежде всего контракт с Саммельвуо, у которого вообще-то еще действовало соглашение с «Кузбассом». Таких тренеров берут для скачка качественного. А подбор игроков у «Зенита» — особенно после того, как его усилил добившийся потрясающего прогресса блокирующий Иван Яковлев,— смотрится вполне соответствующим замыслу.

Между тем, рассуждая о шансах этих наиболее очевидных претендентов на медали, нельзя забывать о том, что классными лидерами и «глубиной» обладают и такие клубы, как новоуренгойский «Факел», «Белогорье», новосибирский «Локомотив». А еще — что формула чемпионата с полуфиналами и финалом из единственного матча предполагает высокий вес «элемента случайности», который, бывает, разрушает и куда более внятную и прочную иерархию.

Алексей Доспехов