Биткойнам утроили майнинг в Сарове

Бывший сотрудник ядерного центра в закрытом городе Сарове Нижегородской области Андрей Рыбкин получил реальный срок за майнинг биткойнов на рабочем суперкомпьютере. Несмотря на то что сотрудник Российского федерального ядерного центра—Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) признал вину и сотрудничал со следствием, суд приговорил его к трем годам и трем месяцам лишения свободы, тогда как другие соучастники преступления, Андрей Шатохин и Денис Байков, получили условный срок и штраф соответственно.

Городской суд города Сарова (закрытое территориальное образование, ЗАТО) вынес обвинительный приговор сотруднику РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрею Рыбкину. Его признали виновным в майнинге биткойна. Напомним, в феврале 2018 года стало известно, что с мая по сентябрь 2017 года сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрей Рыбкин, Андрей Шатохин и Денис Байков ночью на рабочем суперкомпьютере, используя служебную локальную сеть, майнили криптовалюту. РФЯЦ-ВНИИЭФ — режимное предприятие, которое входит в госкорпорацию «Росатом». Институт занимается разработками в сфере ядерной энергетики и создает суперкомпьютеры производительностью от 1,1 до 5,5 Тфлоп/с со 128 или 256 вычислительными ядрами.

Тогда пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ распространила сообщение, что благодаря управлению собственной безопасности института и правоохранительным органам попытка «добычи» биткойнов была «своевременно пресечена». В отношении работников ядерного центра возбудили уголовное дело. Его расследованием занималась ФСБ.

Размер нанесенного институту ущерба оценили в 1,14 млн руб.

Первым в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 1 ст. 274 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей), Саровский городской суд признал Дениса Байкова. В июле его приговорили к выплате штрафа в 450 тыс. руб. В середине октября был вынесен приговор Андрею Шатохину, которого признали виновным в пяти эпизодах обвинения по ч. 1 ст. 274 (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей), ч. 2 ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) и ч. 3, 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и приговорили к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком на четыре года и выплате штрафа в 250 тыс. руб.

Андрей Рыбкин оказался единственным участником преступления, который получил реальный срок.

Его признали виновным по ст. 274, ст. 273 и ст. 272 УК, приговорив к трем годам и трем месяцам заключения и запретив в течение двух лет после отсидки заниматься компьютерными технологиями. Кроме того, осужденный был оштрафован на 200 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил — адвокат Андрея Рыбкина Алексей Королев сообщил “Ъ”, что намерен обжаловать решение суда. Он считает, что Андрей Рыбкин может рассчитывать на условный срок, поскольку есть ряд смягчающих факторов: у осужденного двое малолетних детей, он написал явку с повинной, признал вину и раскаялся. При этом сам Андрей Рыбкин, по словам защитника, обжаловать приговор не хочет, поскольку считает, что он вынесен справедливо.

Александра Викулова, Нижний Новгород