Запчасти к Су-27 скупали «челноки» из КНР

Как стало известно “Ъ”, Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР расследует уголовное дело в отношении двух граждан КНР, обвиняемых в контрабанде агрегатов к сверхзвуковому тяжелому истребителю Су-27. По версии следствия, китайцы незаконно ввезли в Россию распределитель топлива, а собирались вывезти термодатчик. Фигуранты расследования свою вину не признают.

Расследование началось после того, как сотрудники ФСБ обнаружили в квартире на улице Добролюбова в Москве распределитель топлива к Су-27 — относительно небольшой прибор, умещающийся в коробку размером 20х30 см. Хозяин квартиры сообщил, что прибор принадлежит его сожительнице Марине Захаровой, торгующей запчастями от самолетов через различные интернет-площадки.

Сама госпожа Захарова рассказала, что распределитель за $18 тыс. заказали в 2018 году граждане Китая Чжао Синь и Ли Хунлян. Женщина разместила сообщение о его покупке в интернете, а через некоторое время к ней обратился некий Сергей Пауков, представившийся работником предприятия «Агат» из города Гаврилов-Ям, выпускавшего авиадетали.

Купив у того распределитель за 540 тыс. руб., Марина Захарова переправила его в Китай через Уссурийскую таможню. Однако заказчики заявили, что прибор бракованный, попросив его заменить.

При возврате еще один гражданин Китая спокойно прошел таможенный контроль в аэропорту Шереметьево, не вызвав никаких вопросов. Однако участники этой сделки не знали, что уже несколько месяцев находятся под наблюдением оперативников ФСБ, которые не спешили задерживать груз, чтобы выйти на след заказчиков.

Уже в ходе дознания по контрабанде распределителя выяснилось, что китайцы заказали еще «термодатчик капсульный» к тому же Су-27, который им обещал поставить соучредитель ООО «Мигрант» военный пенсионер Александр Васильев. Когда оперативники пришли к нему домой, пенсионер сообщил, что деталь заказал гражданин Китая Чжао Ли, а сам он понятия не имел, что на операции с термодатчиком нужна лицензия Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Чекисты предложили пенсионеру поучаствовать в оперативном эксперименте — договориться под их контролем о продаже термодатчика китайцам и получить от них аванс.

Согласившись, господин Васильев встретился с Чжао Синь и Ли Хунляном в гостинице в Измайлово. Через несколько дней, получив аванс $10 тыс., пенсионер заверил китайцев, что в ближайшее время переправит им нужную деталь. По аналогичной схеме прошла встреча с китайцами и у Марины Захаровой, также пошедшей на сотрудничество с ФСБ. Она встретилась с заказчиками в одном из московских кафе, чтобы вернуть часть платы — $5 тыс.— за бракованную деталь, но как только женщина положила перед китайцами деньги и вышла, тех сразу задержали сотрудники ФСБ.

Против Чжао Синь и Ли Хунляна возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда вооружения или военного оборудования). Китайцы вину не признают, утверждая, что интересовались вовсе не авиадеталями, а удобрениями. И вообще изучали перспективы российского рынка. При этом не объясняли, за что Марина Захарова передала им $5 тыс. Зато ответили, что отдали пенсионеру Васильеву $10 тыс. якобы в счет ранее заключенной сделки по поставке подшипников.

Сейчас по делу о контрабанде деталей Су-27 следствием назначены экспертизы. В свою очередь, адвокаты, представляющие интересы китайцев, заявляют, что их обвиняют в контрабанде, факт которой так и не был установлен. Во всяком случае, один из приборов без проблем вывозился за границу. Также не может следствие объяснить, зачем китайцам потребовались приборы для истребителя. «Су-27 выпускается по лицензии в Китае,— отметил “Ъ” один из адвокатов,— а спорные детали, по нашим данным, не являются инновационными».

Алексей Соковнин