Каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» вышел на второе место в мире по размеру автопарка. Об этом заявил гендиректор группы «Яндекс» Аркадий Волож, его слова приводятся в финансовой отчетности за третий квартал текущего года.

В компании уточнили, что сейчас автопарк сервиса насчитывает 16,5 тыс. автомобилей. В начале года «Яндекс.Драйв» занимал третье место в мире по размеру автопарка, сейчас сервис уступает только Share Now (ранее Car2go) — совместному предприятию Daimler и BMW, чей флот насчитывает более 20,5 тыс. автомобилей.

«Яндекс.Драйв» запущен в феврале 2018 года. К текущему моменту пользователи сервиса совершили 38 млн поездок. Сервис входит в сегмент «Другие направления и эксперименты» «Яндекса» и по итогам второго квартала текущего года обеспечивал более половины выручки этого сегмент, говорил операционный и финансовый директор Грег Абовский. По итогам третьего квартала выручка сегмента выросла на 176% год к году, до 4,1 млрд руб, но он продолжает наращивать убыток по скорректированному показателю EBITDA — 1,2 млрд руб. за последний квартал.