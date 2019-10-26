Российские клубы сократили коэффициент

По итогам первой половины групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы Россия в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опустилась с шестого места на седьмое, пропустив вперед Португалию. Шансы на то, что по окончании нынешнего сезона эти страны снова поменяются местами, а отечественный футбол сохранит позицию внутри элитной ниши, минимальны. Таким образом, по всей видимости, через сезон российское представительство на групповом этапе Лиги чемпионов сократится с двух клубов до одного.

Этот еврокубковый сезон пока складывается для российских клубов неудачно. В третьем туре групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы из четырех команд, продолжающих борьбу, не проиграл лишь «Краснодар», одолевший на выезде турецкий «Трабзонспор» — 2:0 — и завоевавший свои первые очки в нынешнем розыгрыше. Однако это не помогло России удержаться на шестом месте в таблице коэффициентов UEFA, которое позволяет заявлять в еврокубки в общей сложности шесть клубов, из них два — напрямую в групповой этап Лиги чемпионов (см. справку). Ее обошла Португалия, причем в ближайшее время обратной рокировки не предвидится.

Коэффициенты UEFA подсчитываются за пять последних сезонов путем деления общего количества очков, набранных клубами той или иной страны, на количество этих клубов. При этом за победу начисляются два очка, а за ничью — одно. В прошлом сезоне Россия впервые после трехлетнего перерыва выставила в еврокубках шесть команд. Такое же представительство у слабейшей из стран «большой пятерки» — Франции. Всего на один слот больше у континентальных лидеров — Англии, Испании, Италии и Германии. При этом с точки зрения коэффициента UEFA (7,583) они выступили крайне неудачно. Скромнее показатель — 6,166 — у России в последний раз был в сезоне-2009/10.

Сейчас дела идут еще хуже. На данный момент российский коэффициент равен лишь 3,0. Куда более солидные показатели имеют Нидерланды (7,0) и Шотландия (6,5), которая идет в таблице коэффициентов лишь на 19-м месте. Португалия, которая перед началом сезона отставала от России на 1,734 балла, набрала уже 5,7 балла и на данный момент уже впереди на 0,996.

Более того, почти наверняка осенью отставание России от Португалии будет только возрастать. Ведь в групповых раундах еврокубков выступают все пять португальских клубов. Из них катастрофическое положение только у «Витории» во втором по статусу еврокубке. «Бенфика» не потеряла шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, «Брага» лидирует в своей группе в Лиге Европы, да и лиссабонский «Спортинг» с «Порту» имеют хорошие шансы пройти в ней дальше.

У четырех российских клубов, продолжающих борьбу, ситуация сложнее. Удачнее всех выступает пока «Зенит» в своей группе Лиги чемпионов, но и ему еще ничего не гарантировано. Достижения петербуржцев — ничья с «Лионом» и победа над «Бенфикой» — не могут в полной мере компенсировать неудачи, которые представители Российской премьер-лиги терпят в этом сезоне в Лиге Европы. «Арсенал» и «Спартак» бесславно выступили на отборочном этапе, сумев выиграть лишь два матча из шести, а ЦСКА потерпел три подряд поражения в своей группе. И теперь, чтобы осенью увеличить российский коэффициент хотя бы до 6,0, «Зениту», «Локомотиву», «Краснодару» и ЦСКА в оставшихся 12 матчах групповых этапов обоих еврокубков надо набрать 18 очков (либо 14 очков, но тогда одна команда обязана выходить в плей-офф Лиги чемпионов, за что полагается четыре бонусных очка). Португалия же в трех оставшихся турах группового этапа наверняка увеличит коэффициент гораздо больше. Ведь при его подсчете португальские очки делятся не на шесть команд, а на пять.

Таким образом, нынешняя ситуация подтверждает мнение, согласно которому еврокубковое представительство России, расширенное до шести команд, отрицательно сказывается на ее положении в таблице коэффициентов. Достаточно сказать, что на протяжении тех трех сезонов, когда она выставляла в Лиге чемпионов и Лиге Европы пять клубов (2015/16, 2016/17, 2017/18), ее средний коэффициент составлял 11,1.

Евгений Федяков