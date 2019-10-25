Кредиторы застройщика «Миловского парка» решили обанкротить предприятие

Комитет кредиторов ООО «Килстройинвест» (застройщик проблемного ЖК «Миловский парк»), с сентября находящегося в процедуре внешнего управления, решил обратиться в арбитражный суд Башкирии с ходатайством о признании компании банкротом и введении конкурсного производства, следует из информации, размещенной в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. В протоколе заседания комитета отмечается, что восстановление платежеспособности компании за счет ее хозяйственной деятельности невозможно.

Внешний управляющий «Килстройинвеста» Алсу Мардамшина сообщила “Ъ-Уфа”, что заявление о признании застройщика банкротом она намерена подать сегодня. В реестр кредиторов внесены 1,7 тыс. дольщиков, сумма их требований оценивается в 2,5 млрд руб.

Средства на завершение строительства 28 домов «Миловского парка» через федеральный «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» и региональный «Фонд защиты прав дольщиков» выделят банк «Дом.рф» (88%) и республиканский бюджет (12%). По предварительным расчетам на достройку требуется около 3,5 млрд руб., отметила госпожа Мардамшина. Недостроенные объекты передадут «Фонду защиты прав дольщиков», который будет выполнять функции застройщика-заказчика. Он сможет приступить к строительству в апреле 2020 года, когда «Килстройинвест» перейдет в конкурсное производство и будет закрыт реестр кредиторов, добавила Алсу Мардамшина. Генподрядчик будет определяться по результатам торгов. По закону строительство должно быть завершено в течение двух лет.

«Предварительно федеральные инспекторы на месте определят степень готовности объектов и возможность окончания их строительства. Дом либо будет достроен, либо дольщики получат компенсации с учетом инфляции», — пояснила внешний управляющий.

«Миловский парк» начинал строиться на землях Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства по программе «Жилье для российской семьи». Программа предполагала ввод жилья эконом-класса по фиксированной цене, застройщику обещалось возмещение части затрат на строительство инфраструктуры. Фактически возмещения не последовало. Строительство объекта затормозилось. Покупатели квартир в ЖК дожидаются их с 2014 года.

Влада Шипилова