На заводе в промзоне Нижнекамска произошел пожар

На одном из заводов на территории промзоны в Нижнекамске произошел пожар, сообщает МЧС по Татарстану.

Инцидент произошел в ночь на 25 октября. Вскоре на место ЧП прибыли спасатели. Они установили, что на открытом пространстве загорелась жидкая фракция изопрена на насосной установке. Газоспасательный отряд объекта перекрыл поступление продукта. Спустя примерно полчаса спасатели ликвидировали пламя. Площадь пожара составила 5 кв.м.

Причина происшествия в данный момент уточняется. Как уточнили в МЧС, технологический процесс производства не нарушен. Угрозы окружающей среде и жителям Нижнекамска нет.

"Ъ-Казань"