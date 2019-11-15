Сегодня исполняется 68 лет директору ФСБ Александру Бортникову

Его поздравляет генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка:

— Уважаемый Александр Васильевич! Примите мои искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения. Ваша работа — неоценимый вклад в обеспечение спокойствия и безопасности наших граждан. Эта служба далеко не на виду. Но все мы понимаем, какие усилия прилагаются для того, чтобы предотвратить разрушительные события и человеческие жертвы, не допустить провокаций и запугивания россиян. Такую ответственность берет на себя только тот, кто по-настоящему дорожит своим Отечеством, обладает высочайшим профессионализмом и безусловным авторитетом в глазах своих подчиненных. Конечно, Вы именно такой человек. Желаю Вам, Александр Васильевич, долгих и плодотворных лет жизни, крепкого здоровья, мира и спокойствия в семье. Храни Господь Вас и Ваших близких.

Поздравления передает председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин:

— Уважаемый Александр Васильевич, примите мои искренние поздравления с днем рождения! Ни для кого не секрет, что Ваша служба выполняет одну из самых важных государственных задач, обеспечивая безопасность нашего государства. Вот уже более десяти лет Вам удается эффективно и на высоком уровне исполнять свой долг, достойно отвечать новым вызовам, отражать внутренние и внешние угрозы национальному суверенитету России и благополучию страны. Ваш ежедневный и благородный труд оберегает спокойствие граждан, создает барьер мировой угрозе — терроризму и позволяет нам — коллегам — совместными усилиями защищать законные интересы и права граждан от преступных посягательств. Желаю Вам неиссякаемых сил, крепкого здоровья, новых побед и успехов на благо Отечества! Пусть Ваше мужество истинного офицера, мудрость, самоотдача и беззаветная преданность делу еще долгие годы служат примером для молодых сотрудников ФСБ России и будущих защитников Родины.

Поздравления передает заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн:

— Уважаемый Александр Васильевич! Искренне поздравляю Вас с днем рождения! Сегодня роль органов безопасности в жизни страны велика как никогда. Согласно всем социологическим опросам, большинство граждан России испытывают максимальное доверие именно к сотрудникам ФСБ. Страна давно забыла как страшный сон череду бесконечных терактов. Безвозвратно прошли времена, когда иностранные разведчики по-хозяйски разгуливали по коридорам власти. И в этом Ваша неоспоримая заслуга. Возглавив ФСБ России 11 лет назад, Вы с честью продолжили дело, начатое Вашими предшественниками, подняв работу ведомства на небывалую высоту и тем окончательно вернув ему былые величие и престиж. Операции ФСБ последних лет навсегда войдут в анналы истории как пример исключительного профессионализма и мастерства. От всей души желаю Вам крепости духа, удачи во всех делах, здоровья и счастья. И пусть еще сильнее Вас ненавидят враги России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»