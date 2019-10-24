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Глеб Никитин возглавил региональное отделение «Единой России»

Президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал кандидатуры исполняющих полномочия секретарей региональных отделений, среди которых 13 глав регионов. В этом перечне есть и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Таким образом он теперь будет руководить нижегородским региональным отделением «Единой России» вместо депутата Госдумы РФ Дениса Москвина.

Экс-секретарь НРО сообщил, что считает логичным принятое на федеральном уровне решение назначить губернаторов ответственными за партийную работу. «Это принесет результат. Перед важнейшими выборами в 2021 году вопрос мобилизации наших единомышленников крайне важен. Сейчас в Нижегородской области у партии довольно сильные позиции, это доказывают и результаты всех проведенных нами избирательных кампаний. Почти за два года мы обновили наши ряды, отвечая на запрос жителей, реорганизовали региональное отделение, усилили работу на местах. Именно эти задачи мы и ставили себе на конференции в феврале 2018 года», — заявил Денис Москвин.

Иван Сергеев


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