Старое дело привело к новому аресту

Тверской суд Москвы постановил повторно взять под стражу бывшего гендиректора нерудной компании (НК) «Бердяуш» Владимира Гацу. Он уже отбывает 3,5-летний срок за соучастие в растрате 142 млн руб. компании, принадлежащей сейчас сыну генпрокурора бизнесмену Артему Чайке. Следствие просило арестовать осужденного до 28 ноября по обвинению в четырех новых эпизодах мошенничества и растраты, а также в соучастии в организованном преступном сообществе.

Из оглашенного судьей ходатайства об аресте следовало, что Владимиру Гаце новое обвинение по ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (мошенничество, растрата и участие в организованном преступном сообществе (ОПС) с использованием служебных полномочий) было предъявлено 27 августа. Председательствующая не стала оглашать подробности.

Напомним, в январе 2018 года Гаца был приговорен к четырем годам заключения. После обжалования срок был снижен до трех с половиной лет. Тогда бизнесмена признали виновным в «особо крупной растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Непосредственно Владимиру Гаце вменили растрату 40,893 млн руб. из более чем 142 млн руб., составлявших общий ущерб по делу. Вместе с ним были задержаны еще двое бывших гендиректоров НК. Но организатором растрат следствие считало бывшего совладельца компании Сергея Вильшенко, скрывшегося за границей. Именно он, по материалам дела, убеждал подчиненных ему гендиректоров заключать от имени НК «Бердяуш» с партнерами компании фиктивные договоры на оказание различных услуг.

Из растраченных таким образом 142 млн руб. около 90 млн руб., по данным следствия, было переведено на счет уже не существующего ООО «Русская промышленная корпорация», которое должно было контролировать перевозку грузов по железной дороге, а в случае утери вагона разыскивать его. Еще около 50 млн руб. НК было перечислено фирме «Стройкомплект» и производственно-торговой компании «Уралстройкомплект», которые якобы обязались поставлять НК запасные части и щебень. Но все эти услуги, посчитали в Следственном комитете России (СКР), оказывались лишь на бумаге.

Адвокат Гацы Елена Грабчак пояснила “Ъ”, что в постановлении следствия о предъявлении обвинения указаны те же факты преступной деятельности Владимира Гацы, за которые он уже осужден, но добавлены новые эпизоды растрат с участием тех же компаний.

Конкретизировать претензии следствия госпожа Грабчак «без согласования с клиентом» отказалась. Впрочем, это не помешало адвокату подать в Мосгорсуд жалобу с требованием прекращения уголовного преследования Владимира Гацы на том основании, что за содеянное нельзя наказывать дважды. А предъявление обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ адвокат вообще назвала «произволом следствия».

В суде следователь СКР мотивировал необходимость ареста обычными в таких случаях ссылками на то, что на свободе (срок заключения Владимира Гацы истекает в ноябре 2020 года) осужденный может оказать давление на свидетелей, скрыться или уничтожить доказательства.

«Как я могу повлиять на следствие, если нахожусь в СИЗО? — возмутился в ответном слове подсудимый Гаца.— И как из мест заключения скроюсь или помешаю сбору документов, когда обыски уже прошли? Я встречаюсь только с адвокатом, тем же следователем и раз в месяц с женой».

В свою очередь, Елена Грабчак заметила, что из 20 лиц, указанных следователем в новых эпизодах дела, «большая часть вообще не упоминает Владимира Гацу». «И лишь один свидетель, Кротов, говорил, что был знаком с Гацой, но о том, за что того судили, узнал из СМИ»,— заявила адвокат. Она попросила отказать в удовлетворении ходатайства о новом аресте. Но судья не приняла доводов защиты и отправила подсудимого Владимира Гацу под стражу до 28 ноября.

Алексей Соковнин