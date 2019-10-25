Минстрой повысил норматив стоимости квадратного метра жилья для Иркутской области

Норматив по стоимости квадратного метра жилья в Иркутской области на четвертый квартал 2019 года повышен до 46,6 тыс. руб. Об этом вчера на заседании президиума Союза строителей Иркутской области сообщил президент организации Юрий Шкуропат. «На днях Минстрой опубликовал приказ»,— сказал он. Господин Шкуропат привел данные, как этот показатель увеличивался в последнее время. Так, если на 1 октября 2018 года он составлял 40,07 тыс. руб., то на 1 июля 2019 года — 45,1 тыс. «Это результат совместной работы регионального минстроя и союза строителей. И теперь наша задача — также активно поработать и по нормативу для строительства детских садов»,— отметил господин Шкуропат. По его словам, сейчас этот норматив установлен для региона на 37–40 тыс. руб. за кв. м.

Екатерина Еременко