Иркутский облсуд передал дело о нормативах на вывоз мусора в Верховный суд Рф

Иркутский областной суд вынес решение о передаче дела об оспаривании нормативов образования твердых бытовых отходов в Верховный суд РФ. Об этом „Ъ“ сообщил предприниматель Алексей Жемчужников, являющийся административным истцом по делу. По его словам, ВС должен будет определить территориальную подсудность. «Свое решение судья мотивировал тем, что нормативы образования ТКО касаются всех организаций и граждан Иркутской области, соответственно, ни суд, ни прокуратура не могут быть беспристрастными при рассмотрении этого вопроса»,— сказал „Ъ“ господин Жемчужников. Он рассказал, что в ходе рассмотрения дела истцы сделали заявление о фальсификации замеров региональным оператором ООО «РТ-НЭО Иркутск». «Мы предъявили письма конкретных предпринимателей о том, что на их закрытой и охраняемой территории никто не мог проводить никакие замеры без их ведома, так что сведения, указанные в отчетах оператора, недостоверны»,— пояснил господин Жемчужников. Он также сказал, что во многих регионах суды выносили решения по подобным делам без передачи их в Верховный суд. Напомним, коллективный иск в Иркутский облсуд подавали предприниматели к региональному министерству ЖКХ, установившему, по мнению заявителей, очень высокие нормативы по ТБО. В некоторых случаях платежи за вывоз мусора у юридических лиц выросли в десятки раз.

Екатерина Еременко