Госдума дала согласие на лишение Герасименко депутатской неприкосновенности

Государственная дума приняла постановление о согласии на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко («Единая Россия») из-за совершенного им административного правонарушения. За решение проголосовали 329 депутатов, 3 выступили против и один воздержался. После одобрения Госдумой постановление будет направлено на утверждение генеральному прокурору России.

Летом господин Герасименко на своей машине сбил в Москве мотоциклиста и якобы скрылся с места происшествия. Позже депутат признал, что стал участником ДТП, когда в его автомобиль на большой скорости въехал мотоциклист. По словам Николая Герасименко, серьезных травм из-за аварии никто не получил, а сам он с места происшествия не скрывался. Тем не менее в суд направленно дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Господин Герасименко стал депутатом Госдумы в 1995 году, с тех пор пять раз переизбирался. Помимо Алтайского края он представляет интересы Республики Алтай, Томской и Кемеровской областей. Входит во фракцию «Единой России», работает в комитете по охране здоровья.